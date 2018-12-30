تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

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يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة ضيفه فريق بورنموث في مساء اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2018 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبوُرنموث تحديداً في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وبوُرنموث منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وبوُرنموث منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بورنموث:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / فيل جونز / أشلي يونغ.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا.

خط الهجوم: جيسي لينغارد / ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

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