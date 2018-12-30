ملخص مباراة تشيلسي وكريستال بالاس الأحد 30/12/2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز

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ملخص مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، حقق فريق تشيلسي فوزاً صعباً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه وجاره اللندني فريق كريستال بالاس بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2018 على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق تشيلسي في المباراة النجم الفرنسي نغولو كانتيِ في الدقيقة الحادية والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة، فيما استقر رصيد فريق كريستال بالاس عند 19 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق تشيلسي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: نغولو كانتيِ / جورجينيو / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

ملخص مباراة تشيلسي وكريستال بالاس والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق تشيلسي أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب سعياً لتسجيل الأهداف من أجل حسم المهمة مبكراً، وفي مقابل ذلك تراجع فريق كريستال بالاس بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة الثامنة عشر سنحت أولى الفرص الحقيقية لمصلحة فريق تشيلسي في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الفرنسي نغولو كانتي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت جانباً دون أن تُشكل أي خطورة على الإطلاق على مرمى أصحاب الأرض.

وبعدها بعشرة دقائق فقط لا غير تمكن فريق تشيلسي أخيراً من ترجمة سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وذلك حينما سجل له النجم الفرنسي أوليفيه جيرو الهدف الأول ، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل ليحرم الضيوف من التسجيل.

وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين واصل فريق تشيلسي حملاته الهجومية المكثفة، وهذه المرة حينما نفذ النجم البرازيلي ويليان ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، إلا أن القائم الأيمن لحارس مرمى فريق كريستال بالاس تصدى للكرة وسط حسرة كبيرة من طرف الجماهير اللندنية.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير حاول فريق تشيلسي مرة أخرى، وذلك حينما سدد النجم ويليان كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق كريستال بالاس أبعدها بنجاح إلى الخارج مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة تشيلسي وكريستال بالاس والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، في شوط المباراة الثاني دخل فريق تشيلسي عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة في ظل رغبته في حصد النقاط الكاملة من هذه المباراة في نهاية المطاف، وفي مقابل ذلك حاول فريق كريستال مواصلة الاعتماد على نفس أسلوب اللعب لأطول فترة ممكنة مع محاولة خطف الانتصار قبل نهاية المباراة.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين نجح فريق تشيلسي أخيراً في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النجم نغولو كانتيِ الهدف الأول عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق كريستال بالاس وسط حالة من الصدمة في مدرجات ملعب سيلهرست بارك.

وفي الدقيقة الثامنة والستين كاد فريق تشيلسي يُضيف ثاني أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد النجم ويليان كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق كريستال بالاس تصدى للكرة بنجاح مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقيقة السادسة والسبعين حاول الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما من أجل حسم المهمة نهائياً، وذلك من خلال إشراك المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بدلاً من النجم أوليفيه جيرو.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والثمانين، حاول المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري أن يقوم بتأمين خط وسط ميدانه من الناحية الدفاعية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك البرازيلي إيمرسون بدلاً من النجم ويليان.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق تشيلسي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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