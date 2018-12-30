ملخص مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون الأحد 30/12/2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز

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ملخص مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون، حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً في غاية الأهمية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2018 على ملعب سانت ماري على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر سيتي في المباراة كلاً من الإسباني ديفيد سيلفا في الدقيقة العاشرة، إضافة إلى الإنجليزي وارد براوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة والأربعين، وأيضاً الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ساوثهامبتون في المباراة الألماني بيير هويِبرج في الدقيقة السابعة والثلاثين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 48 نقطة، فيما استقر رصيد فريق ساوثهامبتون عند 15 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق مانشستر سيتي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: دانيلو / فينسنت كومباني / إيميريك لابورت / زينتشيِنكو.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء فرض فريق مانشستر سيتي سيطرته الكاملة على مجريات اللعب مثلما كان متوقعاً، وفي مقابل ذلك تراجع فريق ساوثهامبتون بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع محاولة الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة من أجل تسجيل الأهداف.

وفي الدقيقة الخامسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق مانشستر سيتي في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الإسباني ديفيد سيلفا كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ماكارثي تصدى للكرة بنجاح وحرم الضيوف من تسجيل أولى الأهداف.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير نجح فريق مانشستر سيتي في ترجمة سيطرته الكاملة على أجواء المباراة، وذلك حينما سجل له النجم ديفيد سيلفا الهدف الأول عقب إِستغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق ساوثهامبتون وسط فرحة كبيرة من أنصار حامل اللقب.

ولم يكتفِ فريق مانشستر سيتي بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة التاسعة عشر كاد يتحقق له ما أراد بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس المرمى ماكارثي.

وفي الدقيقة الخامسة والعشرين واصل فريق مانشستر سيتي حملاته الهجومية المكثفة على مرمى أصحاب الأرض، وهذه المرة حينما وجد النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نفسه في وضعية إِنفرادية مع حارس المرمى ماكارثي، إلا أن الأخير واصل تألقه بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والثلاثين، جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ساوثهامبتون في المباراة، وذلك حينما سجل له الألماني بيير هويِبرج هدف التعادل بطريقة رائعة للغاية بعدما إِستغل خطأ فادح من طرف الظهير الأيسر الشاب زينتشيِنكو وسط حالة من الحيرة من طرف الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي.

ولكن إصرار فريق مانشستر سيتي على العودة للتقدم في النتيجة من جديد كان كبيراً للغاية، وفي الدقيقة الخامسة والأربعين نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، والذي جاء عبر اللاعب وارد براوس بالخطأ في مرماه واضعاً فريق مانشستر سيتي في المقدمة مرة أخرى.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وحينها أطلق فريق مانشستر سيتي النيران من جديد بعدما سجل له النجم سيرجيو أجويرو الهدف الثالث وسط حالة من الإحباط من جانب أصحاب الأرض، لينتهي بعدها الشوط مباشرة على وقع تقدم فريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون، في شوط المباراة الثاني دخل فريق مانشستر سيتي عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل حسم المهمة نهائياً خوفاً من عودة فريق ساوثهامبتون في النتيجة، وفي مقابل ذلك حاول فريق ساوثهامبتون أن يقوم بتعديل على أقل تقدير في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين كاد فريق مانشستر سيتي ينجح في مسعاه، وذلك حينما سدد النجم ديفيد سيلفا كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ماكارثي تصدى للكرة بنجاح وأبقى على أمل فريقه الضعيف في المباراة.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير واصل فريق مانشستر سيتي حملاته الهجومية المكثفة سعياً لتسجيل المزيد من الأهداف، وهذه المرة حينما سدد النجم سيرجيو أجويرو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن العارضة تصدت للكرة وحرمت الضيوف من التسجيل.

وفي الدقيقة الثالثة والسبعين حاول الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما بحثاً عن المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس بدلاً من النجم سيرجيو أجويرو.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثمانين واصل فريق مانشستر سيتي إضاعة الفرص السهلة بسبب تألق حارس المرمى ماكارثي، وذلك حينما إِنفرد النجم الجزائري رياض محرز بحارس المرمى ماكارثي، إلا أن الأخير حرمه من التسجيل مثلما فعل مع نجوم فريق مانشستر سيتي.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير دفع المدرب الإسباني بيب جوارديولا بثاني أوراقه في المباراة بنفس الدوافع الهجومية أيضاً، وذلك من خلال إشراك النجم الألماني ليروي ساني بدلاً من النجم رياض محرز.

وفي الدقيقة الخامسة والثمانين تعقدت مهمة فريق ساوثهامبتون تماماً، وذلك بعدما طرد الحكم لاعبه بيير إيميريك هويبرج بعد تدخله العنيف على النجم البرازيلي فرناندينيو، ليُكمل أصحاب الأرض الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين فقط لا غير.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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