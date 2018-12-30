الأهلي يكشف عن نبأ صادم لجماهيره قبل المرحلة الهامة المقبلة

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كشف النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2018 بشكل رسمي عن نبأ صادم للغاية لكافة جماهير القلعة الحمراء، وذلك قبل المرحلة الهامة المقبلة التي تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

حيث أعلن النادي الأهلي اليوم الأحد عن تأكد غياب ظهيره الأيمن المخضرم أحمد فتحي لمدة 6 أسابيع عن الملاعب أي لمدة شهر ونصف تقريباً، وذلك بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية بعد مشاركته في المباراة الماضية التي خاضها فريق الأهلي أمام نظيره فريق الداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وبذلك يعود اللاعب المخضرم أحمد فتحي من جديد إلى عيادة النادي الأهلي، علماً بأن المباراة الماضية أمام فريق الداخلية كانت أول مباراة يخوضها اللاعب أحمد فتحي بعد تعافيه من نفس الإصابة في العضلة الأمامية، والتي كان قد تعرض لها في منتصف شهر نوفمبر الماضي من العام الحالي 2018.

ولا شك أن غياب اللاعب المخضرم أحمد فتحي عن صفوف فريق الأهلي في الفترة القادمة، سوف يكون بمثابة الضربة الموجعة للغاية وخاصة في ظل التحديات الصعبة التي تنتظر المارد الأحمر سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري وتحديداً مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبالتالي فإن اللاعب أحمد فتحي لن يتمكن من المشاركة مع فريق الأهلي في مباريات في غاية الأهمية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك أمام كلاً من فريق بيراميدز إضافة إلى فريق سموحة وأيضاً فريق مصر المقاصة وأيضاً فريق وادي دجلة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن اللاعب أحمد فتحي سوف يغيب أيضاً عن أول 4 جولات من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وذلك أمام كلاً من فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية على الأراضي المصرية، إضافة إلى فريق شبيبة الساورة الجزائري على أرض دولة الجزائر، وأيضاً فريق سيمبا التنزاني ذهاباً وإياباً.

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