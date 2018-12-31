تعرف على تشكيل السعودية المتوقع في مباراة اليوم الودية أمام كوريا الجنوبية

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يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب كوريا الجنوبية في مساء اليوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018 على ملعب بني ياس على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين من أجل الاستعداد لخوض غمار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة السعودية وكوريا الجنوبية تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة السعودية وكوريا الجنوبية مقنولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل منتخب السعودية المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك / عمر هوساوي / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / سلمان الفرج / سالم الدوسري / يحيى الشهري / فهد المولد.

خط الهجوم: مهند عسيري.

المدير الفني: الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

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