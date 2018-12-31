بيان رسمي صارم من العين رداً على عرض الأهلي لضم حسين الشحات

Advertisements

أصدر مجلس إدارة نادي العين الإماراتي في صباح اليوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018 بياناً رسمياً صارماً للغاية، وذلك في إطار رده على جميع الشائعات التي ترددت بقوة في مختلف وسائل الإعلام المصرية في الآونة الأخيرة بخصوص اقتراب رحيل النجم المصري حسين الشحات إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث جاء بيان نادي العين الإماراتي على النحو التالي: “أكد سعادة غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم حرص النادي على الاستقرار والاستمرارية في تحقيق الأهداف المرجوة اتساقاً مع رؤية القيادة وخطط النادي الاستراتيجية”.

Advertisements

كما جاء في البيان أيضاً: “موضحاً أنه تم اتخاذ القرارات الخاصة بملف التعاقدات مع لاعبي الفريق الأول، خصوصاً الذين دخلوا فترة الأشهر الستة، وسيتم الإعلان رسمياً عن التفاصيل المرتبطة بهذا الشأن فور اكتمال كافة الإجراءات”.

وجاء في البيان أيضاً: “كشوفات العين تضم خمسة لاعبين أجانب ولا توجد نية للتغيير حتى نهاية الموسم، ونعمل على توفير الاحتياجات والمعطيات المرتبطة بعامل الاستقرار وفقاً لتقرير الجهاز الفني”.

كما جاء في البيان أيضاً: “الواقع يؤكد أن نادي العين شامخ بقيادته وكبير بجماهيره ولا يمكن أن يتوقف على ذهاب مجلس إدارة شركة ولا جهاز فني ولا أي لاعب أجنبي أو مواطن، لذلك يتوجب علينا منح فريق العمل الثقة والدعم اللازم في مساعيه الجادة لتوفير احتياجات الجهاز الفني ومتطلبات المرحلة المقبلة”.

وجاء في البيان أيضاً: “ملف التعاقدات في عالم كرة القدم تحكمه عدة عوامل يأتي في مقدمتها الحديث عن الجانبين الفني والمالي بالإضافة إلى جدية ورغبة الأطراف المعنية المرتبطة بالنادييِن واللاعب موضوع النقاش، فضلاً عن عامل المفاضلة والأولويات التي تتضمنها تقارير المدرب ولجنة الاحتراف في إيجاد البديل المناسب لمنظومة قبل اتخاذ قرار الموافقة على بيع أو شراء بطاقة أي لاعب”.

وفي ختام البيان جاء: “أتمنى عدم تداول المواضيع التي دأب على تصديرها أصحاب المصالح الشخصية بهدف تعكير صفو الجو العام، لأن مبادئ العين وقيمه المؤسسية ترفض مشاهد دخول البعض في مهاترات غير مقبولة مع أي كان أو تبني ردود بصيغة تهكم أو تنظير لإشعال فتيل الفتنة”.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون الأحد 30/12/2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز