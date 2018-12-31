إنبي يكشف عن السبب الرئيسي وراء رفض بيع حمدي فتحي للأهلي

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كشف مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة علاء خشب اليوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018 السبب الرئيسي وراء رفض إدارة النادي البترولي بيع اللاعب حمدي فتحي متوسط ميدان نادي إنبي إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الإثنين، أكد زكريا السيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي أن النادي الأهلي بالفعل قد أرسل عرضاً رسمياً إلى نادي إنبي في الفترة الماضية، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب حمدي فتحي في الميركاتو الشتوي الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار زكريا السيد إلى أن عرض النادي الأهلي لم يقتصر فقط على الناحية المادية، وإنما شمل أيضاً عرض 3 لاعبين من أجل الانتقال على سبيل الإعارة من النادي الأهلي إلى صفوف نادي إنبي.

كما شدد أيضاً زكريا السيد في تصريحاته على أنه لن يقوم بذكر القيمة المالية للعرض الرسمي الذي أرسله النادي الأهلي في الفترة الماضية احتراماً لسرية المفاوضات التي دارت بين الطرفين مؤخراً، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لن يذكر أيضاً أسماء اللاعبين الثلاثة الذين تم عرضهم على نادي إنبي على سبيل الإعارة.

وعن اللاعبين الثلاثة، أشار زكريا السيد إلى أنهم لم يكونوا على قدر المطوب مثلما أراد الكابتن علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي، مما جعل النادي البترولي يرفض إتمام الصفقة بشكل نهائي وتحت أي ظرف من الظروف.

وفي ختام تصريحاته شدد زكريا السيد على أن كل ما يتردد في مختلف وسائل الإعلام المصرية في الآونة الأخيرة بخصوص مغالاة نادي إنبي في عملية بيع اللاعبين، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة من أجل التأثير بشكل سلبي على صورة مجلس إدارة نادي إنبي في الوسط الرياضي المصري.

وتأتي هذه التصريحات من طرف زكريا السيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، رداً على ما تم تداوله في مختلف وسائل الإعلام المصرية في الفترة الماضية، والتي أكدت بدورها أن مجلس إدارة نادي إنبي قد اشترط الحصول على مبلغ 25 مليون جنيه مصري إضافة إلى 3 لاعبين يُحددهم بنفسه من أجل بيع اللاعب حمدي فتحي للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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