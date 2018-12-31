سموحة يحسم الجدل بخصوص انتقال ياسر إبراهيم للأهلي في الميركاتو الشتوي

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حسم مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر اليوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018 كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية انتقال اللاعب ياسر إبراهيم إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الإثنين، أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أن كل الأنباء التي ترددت في مختلف وسائل الإعلام المصرية في الساعات الماضية حول اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب ياسر إبراهيم، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار فرج عامر إلى أن مجلس إدارة نادي سموحة متمسك بشدة باللاعب ياسر إبراهيم، وخاصة وأنه يُعتبر من الركائز الأساسية في تشكيلة فريق سموحة في الوقت الحالي بغض النظر عن أي لاعب آخر في الفريق السكندري.

كما شدد أيضاً فرج عامر في تصريحاته على أن رحيل المدافع ياسر إبراهيم في الوقت الحالي سوف يحدث ضرراً كبيراً للغاية بفريق سموحة في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، مما يجعل رحيله عن صفوف نادي سموحة أمراً مستحيلاً في ظل عدم توفر البديل المناسب له خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وعن عرض نادي الزمالك، أكد فرج عامر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد أرسل بدوره هو أيضاً عرضاً رسمياً من أجل التعاقد مع المدافع ياسر إبراهيم في الميركاتو الشتوي الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عقد المدافع ياسر إبراهيم لا يزال متبقي فيه موسمين ونصف مع نادي سموحة.

وفي ختام تصريحاته شدد فرج عامر على أنه سوف يفتح ملف بيع المدافع ياسر إبراهيم عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة أي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، مؤكداً في الوقت ذاته أن رحيل اللاعب ياسر إبراهيم في الوقت الحالي عن صفوف نادي سموحة سوف يجعل جميع اللاعبين يرغبون في الرحيل أيضاً في ظل العروض المغرية التي وصلت لمعظمهُم في الفترة الماضية.

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