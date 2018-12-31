الأهلي يواصل تحضيراته استعداداً لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018 تحت قيادة مديره الفني الجديد الأوروغوياني مارتن لاسارتي، وذلك استعداداً لمباراته القادمة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق بيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد شهد مران اليوم للمارد الأحمر على ملعب مختار التتش في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة تألق ثلاثة لاعبين على وجه الخصوص، وهم كلاً من المهاجم مروان محسن إضافة إلى صانع الألعاب محمد محمود وأيضاً الجناح أحمد حمودي.

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ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وبيراميدز في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يناير 2019 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن المباريات المؤجلة عن مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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