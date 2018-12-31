موعد مباراة أرسِنال وفوُلهام بمشاركة “محمد النني” الثلاثاء 1/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسِنال وفوُلهام، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه فريق فولهام في مساء يوم الثلاثاء الموافق 1 يناير 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي أرسنال وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد النني، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسِنال وفوُلهام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وفولهام.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسِنال وفوُلهام، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من أرسنال وفولهام في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسِنال وفوُلهام

موعد مباراة أرسِنال وفوُلهام، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه فريق فولهام في مساء يوم الثلاثاء الموافق 1 يناير 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال وفوُلهام تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أرسِنال وفوُلهام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أرسِنال وفوُلهام، سوف تكون مباراة أرسِنال وفوُلهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسِنال وفوُلهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أرسِنال وفوُلهام والتشكيل المتوقع

موعد مباراة أرسِنال وفوُلهام، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق فولهام في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها في الجولة الماضية على يد نظيره فريق ليفربول.

حيث تعرض فريق أرسنال إلى خسارة قاسية للغاية خارج أرضه على يد نظيره فريق ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وهي النتيجة التي أكدت بدورها أن فريق أرسنال لا يمر بأفضل أحواله على الإطلاق في الفترة القليلة الماضية من عمر الموسم الحالي.

ومن جانبها تأمل جماهير نادي أرسنال أن يتعافى فريقهُم بشكل سريع للغاية مع بداية الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، وخاصة وأن فريق أرسنال ينتظره العديد من التحديات الصعبة في الأشهر القادمة حتى نهاية الموسم.

وبكل تأكيد يبقى الهدف الرئيسي لفريق أرسنال في الموسم الحالي هو ضمان عودته من جديد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وبالتالي فإن فريق أرسنال سوف يجد أمامه طريقين فقط لا ثالث لهما من أجل تحقيق مبتغاه في نهاية المطاف.

حيث يجب على فريق أرسنال إما أن يُنهي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في إحدى المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب في نهاية الموسم الحالي، وذلك حتى يضمن مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا، أما الطريق الثاني للمسابقة الأعرق أوروبياً سوف يكون من بوابة مسابقة الدوري الأوروبي، وذلك عن الطريق الفوز بلقبها في نهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة لندنية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق فولهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / سوكراتيس / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / جويندوزي / لوكاس توُريرا / أرون رامسي.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

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