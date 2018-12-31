مصادر صحفية تؤكد اهتمام نادي أوروبي عريق بخدمات محمود حسن تريزيجيه

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كشفت مصادر صحفية تركية اليوم الإِثنين الموافق 31 ديسمبر 2018 عن إهتمام أحد الأندية العريقة في القارة الأوروبية بالتعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي قاسم باشا التركي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث أشارت المصادر إلى أن نادي نابولي الإيطالي يرغب بشدة في التعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بناءً على رغبة كبيرة من طرف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن الصراع بذلك بات مشتعلاً للغاية من أجل التعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، وخاصة وأن العديد من الأندية الأوروبية سبق لها وأن أبدت رغبتها في ضمه منذ الصيف الماضي أو حتى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، علماً بأن أبرز هذه الأندية هي كلاً من قطبي العاصمة الإيطالية وهما فريق روما إضافة إلى فريق لاتسيو.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن ذلك الصراع الشرس يصب في مصلحة إدارة نادي قاسم باشا في نهاية المطاف، وخاصة وأن إدارة نادي قاسم باشا لن تقوم ببيع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه إلا بأعلى سعر، علماً بأن آخر المطالب المالية لإدارة نادي قاسم باشا كانت قد وصلت إلى مبلغ 8 مليون يورو من أجل التخلي عن النجم المصري في الميركاتو الشتوي الحالي.

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