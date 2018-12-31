رمضان صبحي يكشف عن هدفه الرئيسي بعد عودته من جديد للأهلي

Advertisements

كشف المصري رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018 عن هدفه الرئيسي مع المارد الأحمر، وذلك بعد عودته من جديد إليه على سبيل الإعارة قادماً من صفوف نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

فمن خلال تصريحات له اليوم الإثنين للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد اللاعب رمضان صبحي أن هدفه الرئيسي في الفترة القادمة هو بذل أقصى ما لديه من مجهود من أجل خدمة المارد الأحمر، وذلك حتى يعود من جديد إلى المسار الصحيح سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد الأفريقي.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللاعب رمضان صبحي إلى أن رغبته في العودة من جديد إلى صفوف النادي الأهلي كانت السبب الرئيسي في إتمام الصفقة بنجاح، وخاصة وأن إدارة نادي هدرسفيلد تاون كانت رافضة للفكرة تماماً حينما بدأت المفاوضات بينهم وبين النادي الأهلي في شهر نوفمبر 2018.

كما شدد أيضاً اللاعب رمضان صبحي في تصريحاته على أن فريق الأهلي لديه حظوظ كبيرة للغاية في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز إضافة إلى لقب دوري أبطال أفريقيا، وخاصة في حالة كانت التركيز كبيراً من طرف جميع لاعبي الفريق طوال الأشهر القادمة من عمر الموسم الحالي.

إقرأ أيضاً: مصادر صحفية تؤكد إهتمام نادي أوروبي عريق بخدمات محمود حسن تريزيجيه