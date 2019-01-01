تعرف على تشكيل أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

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يشهد ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أرسنال ضيفه فريق فولهام، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال وفوُلهام تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة أرسِنال وفوُلهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق فولهام:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / سوكراتيس / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / جويندوزي / لوكاس توُريرا.

خط الهجوم: أليكس إيوبي / بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

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