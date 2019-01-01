توتنهام في مهمة سهلة اليوم أمام كارديف بالدوري الإنجليزي..تعرف على تشكيل توتنهام المتوقع

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يستعد فريق توتنهام هوتسبير لملاقاة مضيفه فريق كارديف سيتي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1 يناير 2019 على ملعب كارديف على أرض دولة ويلز، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة توتنهام هوتسبير وكارديف سيتي تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة توتنهام هوتسبير وكارديف سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة توتنهام هوتسبير وكارديف سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق توتنهام هوتسبير المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق كارديف سيتي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: سيرج أورييه / توبي ألدرفايِرليد / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

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