رسمياً: الكاف يكشف عن مفاجأة مدوية بخصوص “محمد صلاح” في بداية عام 2019

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كشف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق 1 يناير بشكل رسمي عن مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، وذلك بخصوص النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بمناسبة انطلاقة العام الجديد 2019.

حيث أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الماضي 2018، علماً بأن النجم المصري محمد صلاح كان هو من فاز بهذه الجائزة في العام قبل الماضي 2017.

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وفي العام الماضي 2018 جاء النجم المصري محمد صلاح أيضاً في القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي، علماً بأن القائمة النهائية قد ضمت أيضاً كلاً من السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول إضافة إلى الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب نادي أرسنال الإنجليزي.

ومن المقرر أن يقوم الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بالكشف عن اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الماضي 2018 في حفل بهيج، وذلك في العاصمة السنغالية داكار وتحديداً في يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019.

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