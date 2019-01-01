هل يُشارك وليد أزارو في مباراة بيراميدز ؟ طبيب الأهلي يوضح !

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كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 1 يناير 2019 عن حظوظ المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بخصوص إمكانية المشاركة في المباراة القادمة أمام فريق بيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أكد الدكتور خالد محمود أن المهاجم المغربي وليد أزارو لديه فرصة كبيرة للغاية من أجل المشاركة في المباراة القادمة أمام فريق بيراميدز، وذلك على الرغم من معاناته من درجة الحرارة العالية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الدكتور خالد محمود إلى أن المهاجم المغربي وليد أزارو قد حصل في يوم أمس الإثنين على العديد من المسكنات والأدوية من أجل خفض درجة حرارته بشكل سريع، على أمل أن يكون جاهزاً قبل موعد مباراة الأهلي وبيراميدز.

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