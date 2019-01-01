الأهلي يمنح الضوء الأخضر لثنائي الفريق الأول من أجل الرحيل للجونة في الميركاتو الحالي

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 1 يناير 2019 عن موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على رحيل لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى صفوف نادي الجونة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد وافق على رحيل كلاً من الثنائي أحمد حمدي إضافة إلى المهاجم أحمد ياسر ريان إلى صفوف نادي الجونة في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الحالي.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي على إتمام الصفقة بنجاح جاءت بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الأوروغوياني مارتن لاسارتي، والذي وضع بدوره كلاً من الثنائي خارج حساباته في الفترة القادمة.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن الإعلان الرسمي عن الصفقة وقيمتها سوف يتم خلال الساعات القليلة القادمة من الطرفين، علماً بأن مجلس إدارة نادي الجونة لا يزال يطمح في الحصول على خدمات 3 لاعبين آخرين من صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة أيضاً خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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