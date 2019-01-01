جلسة خاصة بين لاسارتي ونجم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز..تعرف على التفاصيل

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عقد الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 1 يناير 2019 جلسة خاصة مع أحد نجوم فريق الأهلي، وذلك على هامش تحضيرات المارد الأحمر استعداداً لمباراته المقبلة أمام نظيره فريق بيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث جاءت هذه الجلسة بعد نهاية المران الجماعي لفريق الأهلي اليوم الثلاثاء بناءً على رغبة خاصة من طرف اللاعب مؤمن زكريا، والذي أراد بدوره معرفة موقف الجهاز الفني لفريق الأهلي من إشراكه بصفة أساسية في المباريات القادمة مع المارد الأحمر.

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ولا شك أن اللاعب مؤمن زكريا بات يرغب في المشاركة بصفة أساسية في جميع المباريات القادمة مع فريق الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الأفريقي، وخاصة بعدما أنهى أزمة تجديد عقده بشكل رسمي في الفترة الماضية من خلال التجديد ل3 سنوات إضافية مع النادي الأهلي.

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