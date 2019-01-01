صدمات الأهلي تتوالى قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 1 يناير 2019 صدمة جديدة قوية للغاية، وذلك قبل المباراة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق بيراميدز في مساء يوم الجمعة المقبل في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الثلاثاء أن القائد المخضرم حسام عاشور سوف يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين كاملين، وذلك بعدما تجددت إصابته إثر مشاركته في المران الجماعي للمارد الأحمر في يوم أمس الإثنين.

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كما أكد الدكتور خالد محمود أيضاً أن إصابة القائد حسام عاشور عبارة عن إِلتواء في كاحل القدم وهي نفس القدم التي كانت مصابة من قبل، على أن يخضع اللاعب إلى الفحوصات الطبية اللازمة في الفترة القادمة من أجل تحديد المدة التي يحتاجها من أجل التعافي بشكل كامل قبل العودة من جديد للمشاركة في المباريات.

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