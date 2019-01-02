تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

Advertisements

يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد في مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 يناير 2019 على ملعب سانت جيمس بارك في مدينة نيوكاسل على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونغ / إيريك بايلي / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا.

خط الهجوم: جيسي لينغارد / ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

إقرأ أيضاً: صدمات الأهلي تتوالى قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري