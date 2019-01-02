تشيلسي في مهمة صعبة اليوم أمام ساوثهامبتون..تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع

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يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق ساوثهامبتون في مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 يناير 2019 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وساوُثهامبتون تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي وساوُثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وساوُثهامبتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ساوثهامبتون:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

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