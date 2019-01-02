موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بمشاركة “محمد صلاح” الخميس 3/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق مانشستر سيتي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية في مساء يوم الخميس الموافق 3 يناير 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول ومانشستر سيتي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق مانشستر سيتي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية في مساء يوم الخميس الموافق 3 يناير 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، سوف تكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ومانشستر سيتي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المنتظرة أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة الترتيب.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن فوزه أو حتى تعادله على أقل تقدير في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي، سوف يضمن له بنسبة كبيرة للغاية التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم الحالي، وذلك على الرغم من تبقي 17 جولة كاملة بعد هذه المباراة في الأشهر القليلة القادمة من العام الحالي 2019.

وكان فريق ليفربول قد فشل في تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب على حساب ضيفه فريق مانشستر سيتي، وذلك في المباراة التي انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، علماً بأن هذه المباراة قد شهدت وقتها إضاعة فريق مانشستر سيتي ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة عبر النجم الجزائري رياض محرز.

وبكل تأكيد جاءت هذه المباراة في الوقت المناسب تماماً بالنسبة إلى فريق ليفربول، وخاصة وأن خط هجومه قد عاد من جديد إلى حالته المثالية من الناحية التهديفية في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال تألق كلاً من الثلاثي المصري محمد صلاح إضافة إلى السنغالي ساديو ماني وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ومن المؤكد أيضاً أن كل عيون الشعب العربي بأكمله سوف تترقب المواجهة العربية الخالصة، والتي سوف تجمع بين النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول من جهة، وبين النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي من جهة أخرى، علماً بأن كلاً منهما يطمح لقيادة فريقه نحو منصة التتويج في نهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق مانشستر سيتي في وضعية ليست مثالية نوعاً ما قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق ليفربول، وذلك على الرغم من أن فريق مانشستر سيتي قد استعاد عافيته أخيراً في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فاز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ولا شك أن فريق مانشستر سيتي يمتلك أفضلية كبيرة للغاية في هذه المباراة نظراً لكونه سوف يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، وإضافة إلى ذلك أيضاً فإن المباراة تأتي في شهر يناير وليس في شهر ديسمبر الذي دائماً ما شهد تعثر فريق مانشستر سيتي في السنوات الماضية مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

وبعيداً عن المواجهة على أرض الملعب سوف تكون هناك مواجهة أخرى تكتيكية من الطراز الرفيع على خط التماس، والتي سوف تجمع بين الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي وبين الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، علماً بأن المدرب الألماني يورغن كلوب يُعتبر بمثابة العقبة الأبرز أمام المدرب الإسباني بيب جوارديولا طوال مسيرته التدريبية.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / فابيان ديلف.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / كيفن دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

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