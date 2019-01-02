موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإٍسباني الخميس 3/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وفياريال، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق فياريال في مساء يوم الخميس الموافق 3 يناير 2019 على ملعب سيراميكا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وفياريال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وفياريال، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وفياريال في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق فياريال في مساء يوم الخميس الموافق 3 يناير 2019 على ملعب سيراميكا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال، سوف تكون مباراة ريال مدريد وفياريال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وفياريال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وفياريال والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق فياريال في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل تحقيق بداية مثالية للغاية في مطلع العام الجديد 2019.

ولا شك أن فريق ريال مدريد يعلم جيداً أن فوزه في هذه المباراة أمام مضيفه فريق فياريال، سوف يجعله يقترب بشكل أكبر من صدارة الترتيب، وخاصة وأن هذه المباراة المؤجلة سوف ترفع رصيد الفريق الملكي إلى 32 نقطة ليتساوى بالتالي مع فريق إشبيلية صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقاط لكلاً منهما.

ولا يقتصر طموح فريق ريال مدريد عند ذلك الحد فحسب، بل يطمح الفريق الملكي أيضاً للمنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإسباني في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، علماً بأن فوز فريق ريال مدريد في مباراته المؤجلة على حساب مضيفه فريق فياريال، سوف يجعل الفارق يتقلص من جديد بينه وبين غريمه التقليدي فريق برشلونة إلى 5 نقاط فقط لا غير.

وهو الأمر يؤكد بدوره على أن حظوظ فريق ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني في نهاية الموسم الحالي سوف تكون كبيرة للغاية، علماً بأن ذلك اللقب سوف يكون هو الرابع والثلاثون في تاريخ النادي الملكي على صعيد مسابقة الدوري الإسباني، وذلك بعد أن فاز بلقبه الثالث والثلاثين في الموسم قبل الماضي رفقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وبكل تأكيد سوف تكون معنويات فريق ريال مدريد في مطلع العام الحالي 2019 مرتفعة للغاية، وخاصة بعدما نجح الفريق الملكي في إنهاء العام الماضي 2018 بطريقة مثالية للغاية من خلال التتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعدما فاز في المباراة النهائية على حساب نظيره فريق العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ومن ناحية جاهزية اللاعبين لا يُعاني فريق ريال مدريد في الوقت الحالي من أي إصابات مؤثرة على الإطلاق، وذلك باستثناء كلاً من النجم الإسباني الشاب ماركوس لورينتي متوسط الميدان، والذي من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع كاملة أو أسبوعين بحسب بعض المصادر الصحفية المقربة من النادي الملكي.

أما اللاعب الآخر الذي لا يزال في مرحلة التأهيل قبل العودة من الإصابة، فهو النجم الإسباني ماركو أسينسيو الذي تعرض إلى الإصابة في شهر ديسمبر من العام الماضي 2018، وذلك حينما كان فريق ريال مدريد مشاركاً في مسابقة كأس العالم للأندية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق فياريال على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / توني كروس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع كارثياً للغاية بالنسبة إلى فريق فياريال في الموسم الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الغواصات الصفراء قد أنهى الدور الأول من عمر الموسم وهو متواجد في مراكز الهبوط، مما يجعله مطالباً بضرورة العودة إلى المسار الصحيح من جديد في الدور الثاني من أجل تفادي الهبوط في نهاية المطاف على أقل تقدير.

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