ساعات تفصل الأهلي عن ضم حسين الشحات رسمياً..والأخير يحسم الجدل اليوم !

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 2 يناير 2019 أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات على بُعد ساعات قليلة فقط من الإعلان عن أقوى صفقاته خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك من خلال التعاقد رسمياً مع النجم المصري حسين الشحات قادماً من صفوف نادي العين الإماراتي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد منح الضوء الأخضر لِعدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، وذلك من أجل رفع قيمة العرض المالي الذي سيُدفع لإدارة نادي العين الإماراتي إلى مبلغ 5 مليون دولار من أجل سرعة إتمام الصفقة بنجاح في الساعات القادمة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد تواصل من جهة أخرى مع النجم المصري حسين الشحات مستغلاً فترة تواجده في الوقت الحالي في جمهورية مصر العربية بسبب فترة العطلة الشتوية في دولة الإمارات العربية المتحدة تزامناً مع انطلاقة مسابقة كأس أمم آسيا 2019.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن تواصل مجلس إدارة النادي الأهلي مع النجم المصري حسين الشحات، جاء بهدف إبلاغ النجم المصري حسين الشحات بضرورة الضغط على إدارة نادي العين الإماراتي من أجل الموافقة بشكل رسمي على إتمام الصفقة بنجاح في الميركاتو الشتوي الحالي.

وتأتي كل هذه التحركات من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي في آخر محاولة له من أجل التعاقد مع النجم المصري حسين الشحات خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وخاصة بعد البيان الرسمي الصادر من طرف إدارة نادي العين الإماراتي في الأيام القليلة الماضية، والذي أكد فيه عدم وجود أي نية لديه من أجل بيع أي لاعب في صفوفه إلا بعد نهاية الموسم الحالي.

ومن جانبه سوف يحسم النجم المصري حسين الشحات كل الجدل القائم بنفسه في مساء اليوم الأربعاء، وذلك تحديداً في الساعة الحادية عشر مساءً حينما يحل ضيفاً على برنامج “ملعب أون” المذاع عبر قناة “أون سبورت” رفقة الإعلامي سيف زاهر.

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