مصادر صحفية تؤكد انسحاب الأهلي من صفقة ضم لاعب منتخب مصر

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 2 يناير 2019 عن انسحاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من الصفقة التي كانت سوف تتمثل في تعاقد النادي الأهلي مع أحد لاعبي المنتخب الوطني المصري خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر الانسحاب بشكل رسمي من المفاوضات مع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، والتي كانت قائمة بين الطرفين في الفترة الماضية في إطار سعي النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب إسلام جابر المعار حالياً لنادي الداخلية.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد وجد أمامه عائقاً رئيسياً في بداية المفاوضات، وهو مجلس إدارة نادي الداخلية الذي رفض بدوره التخلي عن خدمات اللاعب إسلام جابر حتى نهاية فترة إعارته من نادي مصر المقاصة أي حتى نهاية الموسم الحالي.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن العائق الأكبر كان في اللاعب إسلام جابر نفسه، وذلك بعدما اشترط الأخير الحصول على مبلغ 4 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد فقط كمرتب سنوي له، وهو المبلغ الذي رأى مجلس إدارة النادي الأهلي أنه مبالغاً فيه للغاية من طرف اللاعب إسلام جابر.

ولا شك أن اللاعب إسلام جابر بات يشعر أن أهميته من الناحية المادية قد زادت بعدما انضم إلى صفوف المنتخب الوطني المصري، وذلك في آخر معسكرين خاضهما أحفاد الفراعنة رفقة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري.

وخاض اللاعب إسلام جابر حتى هذه اللحظة سبعة عشر مباراة مع فريقه الداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، علماً بأنه قد تمكن من تسجيل هدفين فقط لا غير، كما نجح أيضاً في صناعة هدفين لمصلحة فريق الداخلية.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن مجلس إدارة النادي الأهلي يرى أن اللاعب إسلام جابر لا يستحق هذه القيمة المالية العالية في أول موسم له مع النادي الأهلي سواء في الميركاتو الشتوي الحالي أو حتى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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