مدحت شلبي يكشف عن موقفه من التعليق على مباراة الأهلي وبيراميدز

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كشف الإعلامي والمعلق الرياضي المصري المشهور مدحت شلبي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 يناير 2019 عن موقفه، وذلك بخصوص قيامه بالتعليق على المباراة المنتظرة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق بيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء وتحديداً عبر إذاعة “الشباب والرياضة”، أكد الإعلامي مدحت شلبي أنه سوف يكون محايد للغاية أثناء تعليقه على المباراة المنتظرة بين الأهلي وبيراميدز في مساء يوم الجمعة المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الإعلامي مدحت شلبي إلى أن أسلوبه دائماً يعتمد على الحيادية سواء في التعليق أو حتى في المجال الإعلامي بشكل عام، وذلك في إطار رده على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها طوال الفترة الماضية بسبب انحيازه لفريق بيراميدز على حساب فريق الأهلي.

كما شدد أيضاً الإعلامي مدحت شلبي في تصريحاته على أنه كان حيادياً للغاية أيضاً حينما كان يعمل في قناة نادي بيراميدز الفضائية قبل إغلاقهُا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سبق له وأن انتقد فريق بيراميدز في أكثر من مناسبة سابقة بخصوص أكثر من موقف حينما كان يعمل في قناة نادي بيراميدز الفضائية.

وعن رأيه الخاص في المباراة المنتظرة بين الأهلي وبيراميدز، أكد الإعلامي مدحت شلبي أن مباراة الأهلي وبيراميدز سوف تكون في غاية الإثارة والمتعة من الجانبين، وخاصة في حالة مشاركة الصفقات الجديد لكلاً من الفريقين في هذه المباراة.

وفي ختام تصريحاته شدد الإعلامي مدحت شلبي على أن مسابقة الدوري المصري الممتاز تبدو أكثر قوة في الموسم الحالي عما كان عليه الحال تماماً في السنوات الماضية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مباراة الأهلي وبيراميدز سوف تكون عبارة عن مباراة بين الكبير والوليد.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الإعلامي مدحت شلبي من أجل تهدئة الأجواء تماماً من ناحية جماهير القلعة الحمراء، وخاصة وأنه سوف يتولى التعليق على المباراة عبر شاشة قناة النيل للرياضة التي تعاقدت مع الإعلامي مدحت شلبي في الآونة الأخيرة.

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