خطوة هامة من إدارة نادي بيراميدز قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري

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قام مجلس إدارة نادي بيراميدز برئاسة الكابتن حسام البدري اليوم الأربعاء الموافق 2 يناير 2019 بخطوة في غاية الأهمية، وذلك قبل المباراة المنتظرة التي سوف تجمع بين فريق بيراميدز وبين ضيفه فريق الأهلي في مساء يوم الجمعة المقبل في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث نجح مجلس إدارة نادي بيراميدز في قيد اللاعب إيريك تراوري متوسط الميدان في قائمة فريق بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد أن كان قد تعاقد معه منذ شهر ديسمبر من العام الماضي 2018 قادماً من صفوف نادي مصر المقاصة.

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وبناءً على ذلك بات اللاعب إيريك تراوري متاحاً أمام الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز، وذلك انطلاقاً من المباراة القادمة التي سوف تجمع بين فريق بيراميدز وبين ضيفه فريق الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولا شك أن اللاعب إيريك تراوري سوف يكون له دور كبير في المباراة القادمة مع فريقه بيراميدز أمام فريق الأهلي، وخاصة وأن عملية التعاقد مع اللاعب إيريك تراوري قد جاءت بناءً على رغبة كبيرة للغاية من طرف الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق الأهلي.

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