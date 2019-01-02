ملخص مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل الأربعاء 2/1/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز

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ملخص مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 يناير 2019 على ملعب سانت جيمس بارك في مدينة نيوكاسل على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر يونايتد في المباراة كلاً من البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الرابعة والستين، إضافة إلى الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة الثمانين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة، فيما استقر رصيد فريق نيوكاسل يونايتد عند 18 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق مانشستر يونايتد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: لويس أنطونيو فالنسيا / فيكتور ليندلوف / فيل جونز / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / خوان ماتا / بول بوغبا / أنطوني مارسيال.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق مانشستر يونايتد الذي يرغب في حسم المهمة في وقت مبكر من أجل ضمان النقاط الثلاث في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة التاسعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق مانشستر يونايتد في المباراة، وذلك حينما نفذ المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة رائعة، ولكن حارس مرمى فريق نيوكاسل يونايتد تصدى للكرة بنجاح منقذاً مرماه من أولى الأهداف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الثانية عشر حينما سدد اللاعب الغاني كريستيان أتسو كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا أمسك الكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما سواء من جانب فريق مانشستر يونايتد أو حتى من جانب فريق نيوكاسل يونايتد، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هو التنظيم الدفاعي المحكم الذي اتسم به فريق نيوكاسل يونايتد منذ بداية المباراة بناءً على تعليمات مدربه الإسباني رافاييل بينيتيز.

وفي الدقيقة الخامسة والعشرين كاد فريق مانشستر يونايتد ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد الفرنسي الشاب أنطوني مارسيال كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط ترقب كبير من جانب أصحاب الأرض.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، في شوط المباراة الثاني دخل فريق مانشستر يونايتد عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة من أجل حصد النقاط الكاملة من هذه المباراة، وفي مقابل ذلك حاول فريق نيوكاسل يونايتد أن يُبقي على نتيجة التعادل لأطول فترة ممكنة مع محاولة خطف هدف الانتصار أيضاً قبل نهاية المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والستين حاول النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما سعياً لتسجيل الأهداف، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي البلجيكي روميلو لوكاكو إضافة إلى التشيلي أليكسيس سانشيز بدلاً من الثنائي الفرنسي أنطوني مارسيال إضافة إلى الإسباني خوان ماتا.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سجل له النجم روميلو لوكاكو الهدف الأول عقب إِستغلاله خطأ فادح من جانب حارس مرمى فريق نيوكاسل يونايتد وسط فرحة كبيرة للغاية من طرف الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والسبعين كاد فريق نيوكاسل يونايتد يُباغت ضيفه ويُسجل هدف التعادل، وذلك حينما سدد اللاعب كريستيان أتسو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب مرمى الحارس ديفيد دي خيا بقليل دون أن تُشكل أي خطورة على مرمى فريق الشياطين الحمر.

وفي الدقيقة الثمانين حسم فريق مانشستر يونايتد الأمور نهائياً، وذلك بعدما سجل له المهاجم ماركوس راشفورد الهدف الثاني عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق نيوكاسل يونايتد ليقضي بذلك على جميع آمال فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة.

وبعدها بسبعة دقائق فقط لا غير دفع المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير بآخر أوراقه الهجومية في المباراة بحثاً عن المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهير فريق مانشستر يونايتد، وذلك من خلال إشراك الإنجليزي جيسي لينغارد بدلاً من صاحب الهداف الثاني ماركوس راشفورد.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ، ليُواصل بذلك فريق الشياطين الحمر صحوته مع مدربه الجديد النرويجي أولي جونار سولشاير من خلال الفوز الرابع على التوالي.

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