أول تعليق من حسين الشحات على أنباء انتقاله للأهلي في الساعات القادمة

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قام النجم المصري حسين الشحات لاعب نادي العين الإماراتي بالتعليق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس الموافق 3 يناير 2019 لأول مرة على أنباء اقتراب إنتقاله بشكل رسمي إلى صفوف النادي الأهلي في الساعات القادمة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

فمن خلال مقابلة تليفزيونية أجراها النجم المصري حسين الشحات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عبر شاشة قناة “أون سبورت” في برنامج “ملعب أوُن” رفقة الإعلامي سيف زاهر، تحدث النجم المصري حسين الشحات عن كافة التفاصيل المتعلقة بمستقبله في الفترة القادمة في ظل الأنباء التي ترددت بقوة حول اقترابه من التعاقد مع النادي الأهلي.

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حيث أكد النجم المصري حسين الشحات في تصريحاته أن كل شئ وارد في الأيام القادمة، وخاصة في ظل المفاوضات المستمرة بين مجلس إدارة نادي العين الإماراتي وبين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم المصري حسين الشحات إلى أن كل الأنباء التي ترددت في مختلف وسائل الإعلام المصرية حول إِشتراطه حصول على مبلغ 30 مليون جنيه مصري من أجل تعاقده مع النادي الأهلي، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

كما شدد أيضاً النجم المصري حسين الشحات في تصريحاته على أنه مستعد للتعاقد مع النادي الأهلي بدون أي مقابل مادي على الإطلاق، وذلك حالة توصل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى إتفاق نهائي مع مجلس إدارة نادي العين الإماراتي حول كافة تفاصيل الصفقة.

وعن العروض التي وصلت له في الميركاتو الشتوي الحالي، أكد النجم المصري حسين الشحات أن مجلس إدارة نادي العين الإماراتي قد أخطره في الفترة القليلة الماضية بوصول العديد من العروض له، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العروض التي وصلت له من داخل مصر تمثلت في النادي الأهلي في المقام الأول إضافة إلى نادي آخر لم يعرف هويته.

وفي ختام تصريحاته شدد النجم المصري حسين الشحات على مجلس إدارة نادي العين الإماراتي متمسك به بشدة حتى نهاية الموسم الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن نادي العين لديه نفس المكانة في قلبه مثله مثل النادي الأهلي.

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