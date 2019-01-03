تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول ومانشستر سيتي في مباراة اليوم بمشاركة “محمد صلاح”

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يشهد ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الخميس الموافق 3 يناير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مانشستر سيتي ضيفه فريق ليفربول في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الجمعة بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ليفربول:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / فينسنت كومباني / جون ستونز / إيميريك لابورت.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / كيفن دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

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