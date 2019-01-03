ريال مدريد في مهمة صعبة أمام فياريال اليوم بالدوري الإسباني..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع

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يشهد ملعب سيراميكا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الخميس الموافق 3 يناير 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق فياريال ضيفه فريق ريال مدريد، ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم غداً الجمعة بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وفياريال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فياريال:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / توني كروس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

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