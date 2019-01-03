تعرف على هوية طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

Advertisements

كشفت لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح اليوم الخميس الموافق 3 يناير 2019 عن هوية طاقم التحكيم الذي سوف يُدير المباراة المرتقبة للغاية بين الأهلي وبيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أعلنت لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم عن تولي طاقم تحكيم من دولة صربيا إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر أن تُقام في مساء يوم غداً الجمعة الموافق 4 يناير 2019.

Advertisements

وسوف يكون الحكم الرئيسي لمباراة الأهلي وبيراميدز هو الحكم الصربي دانيلو جروجيتش، على أن يتكون طاقمه المعاون من الثنائي ميلوفان ريستيتش إضافة إلى داليبور جورجفيتش كحكام راية، وأيضاً نيناد جوكيتش كحكم رابع.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة سوف تأتي ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

إقرأ أيضاً: أول تعليق من حسين الشحات على أنباء انتقاله للأهلي في الساعات القادمة