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يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وذلك بعدما أجرى الإتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ فترة مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا وسط حضور أعرق الأندية الأفريقية.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً النتائج الكاملة التي أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم موعد مباريات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، علماً بأن جميع مباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

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وإليكم الآن النتائج الكاملة التي أسفرت عنها قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

المجموعة الأولى: فريق أسيك ميموزا الإيفواري / فريق لوبي ستارز النيجيري / فريق صن داونز الجنوب أفريقي / فريق الوداد البيضاوي المغربي.

المجموعة الثانية: فريق الترجي الرياضي التونسي / فريق حوريا كوناكري الغيني / فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي / فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: فريق شباب قسنطينة الجزائري / فريق الإفريقي التونسي / فريق الإسماعيلي المصري / فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الرابعة: فريق الأهلي المصري / شبيبة الساورة الجزائري / فريق سيمبا التنزاني / فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

فريق لوبي ستارز / فريق صن داونز، الجمعة 11 يناير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق حوريا كوناكري / فريق الترجي الرياضي، الجمعة 11 يناير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الوداد البيضاوي / فريق أسيك ميموزا، الجمعة 11 يناير 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الإفريقي / فريق شباب قسنطينة، الجمعة 11 يناير 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بلاتينيوم ستارز / فريق أورلاندو بايرتس، السبت 12 يناير 2019، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق مازيمبي / فريق الإسماعيلي، السبت 12 يناير 2019، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت عصراً.

فريق سيمبا / فريق شبيبة الساورة، السبت 12 يناير 2019، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق فيتا كلوب، السبت 12 يناير 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

فريق أورلاندو بايرتس / فريق حوريا كوناكري، الجمعة 18 يناير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الإسماعيلي / فريق الإفريقي، الجمعة 18 يناير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الترجي الرياضي / فريق بلاتينيوم ستارز، الجمعة 18 يناير 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق صن داونز / فريق الوداد البيضاوي، السبت 19 يناير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فيتا كلوب / فريق سيمبا، السبت 19 يناير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أسيك ميموزا / فريق لوبي ستارز، السبت 19 يناير 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق شباب قسنطينة / فريق مازيمبي، السبت 19 يناير 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق شبيبة الساورة / فريق الأهلي، السبت 19 يناير 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

فريق لوبي ستارز / فريق الوداد البيضاوي، الجمعة أو السبت 1 أو 2 فبراير 2019، سوف يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

فريق صن داونز / فريق أسيك ميموزا.

فريق بلاتينيوم ستارز / فريق حوريا كوناكري.

فريق أورلاندو بايرتس / فريق الترجي الرياضي.

فريق الإسماعيلي / فريق شباب قسنطينة.

فريق مازيمبي / فريق الإفريقي.

فريق فيتا كلوب / فريق شبيبة الساورة.

فريق الأهلي / فريق سيمبا.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

فريق الوداد البيضاوي / فريق لوبي ستارز، الثلاثاء أو الأربعاء 12 أو 13 فبراير 2019، سوف يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

فريق أسيك ميموزا / فريق صن داونز.

فريق الترجي الرياضي / فريق أورلاندو بايرتس.

فريق حوريا كوناكري / فريق بلاتينيوم ستارز.

فريق شباب قسنطينة / فريق الإسماعيلي.

فريق شبيبة الساورة / فريق فيتا كلوب.

فريق سيمبا / فريق الأهلي.

فريق الإفريقي / فريق مازيمبي.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

فريق أسيك ميموزا / فريق الوداد البيضاوي، الجمعة أو السبت 8 أو 9 مارس 2019، سوف يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

فريق صن داونز / فريق لوبي ستارز.

فريق الترجي الرياضي / فريق حوريا كوناكري.

فريق أورلاندو بايرتس / فريق بلاتينيوم ستارز.

فريق شباب قسنطينة / فريق الإفريقي.

فريق الإسماعيلي / فريق مازيمبي.

فريق فيتا كلوب / فريق الأهلي.

فريق شبيبة الساورة / فريق سيمبا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

فريق الوداد البيضاوي / فريق صن داونز، يوم الجمعة أو السبت 15 أو 16 مارس 2019، سوف يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

فريق لوبي ستارز / فريق أسيك ميموزا.

فريق حوريا كوناكري / فريق أورلاندو بايرتس.

فريق بلاتينيوم ستارز / فريق الترجي الرياضي.

فريق الإفريقي / فريق الإسماعيلي.

فريق مازيمبي / فريق شباب قسنطينة.

فريق الأهلي / فريق شبيبة الساورة الجزائري.

فريق سيمبا / فريق فيتا كلوب.

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