موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الجمعة 4/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق بيراميدز في مساء يوم الجمعة الموافق 4 يناير 2019 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق نادي بيراميدز، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وبيراميدز في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق بيراميدز في مساء يوم الجمعة الموافق 4 يناير 2019 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، سوف تكون مباراة الأهلي وبيراميدز منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أحمد شوبير هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وبيراميدز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق مدحت شلبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي وبيراميدز والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل محاولة قطع أول خطوة في مشوار العودة لصدارة الترتيب التي يتربع عليها غريمه التقليدي فريق الزمالك منذ مطلع الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً مدى أهمية هذه المباراة خارج أرضه أمام مضيفه فريق بيراميدز، وخاصة وأنها سوف تكون المباراة الأولى رفقة مديره الفني الجديد وهو الأوروغوياني مارتن لاسارتي، مما يُحتم على المارد الأحمر ضرورة حصد النقاط الكاملة في هذه المباراة قبل التحديات الصعبة القادمة.

ومن المؤكد أن الصفقات الجديدة التي أبرمها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، سوف تُساعد المارد الأحمر كثيراً في هذه القمة المرتقبة أمام مضيفه فريق بيراميدز، علماً بأن فريق الأهلي سوف يبدأ مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الجديد 2019 بداية من شهر يناير الحالي.

ومن جانبه كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في المباراة المنتظرة خارج أرضه أمام مضيفه فريق بيراميدز، حيث جاءت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / أيمن أشرف / علي معلول / ساليف كوليبالي / محمود وحيد.

خط الوسط: هشام محمد / إسلام محارب / أكرم توفيق / كريم نيدفيد / رمضان صبحي / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / وليد سليمان / عمرو السولية / محمد محمود.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / جيِرالدو دا كوستا.

وفي أول مباراة له مع فريق الأهلي قام الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي باستبعاد 13 لاعباً دفعة واحدة من قائمة المارد الأحمر في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق بيراميدز، حيث جاءت قائمة المستبعدين من المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير / محمد نجيب / رامي ربيعة / أحمد فتحي / باسم علي / أحمد علاء / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / محمد شريف / مؤمن زكريا / ميدو جابر / أحمد حمودي / صالح جمعة.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة خارج أرضه أمام مضيفه فريق بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد / محمد هاني / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق بيراميدز في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق الأهلي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق بيراميدز يتواجد حالياً في مركز الوصافة في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولا شك أن الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز قد أضاف الكثير لفريق بيراميدز منذ تعاقده معه قبل فترة من الآن، علماً بأن الكابتن حسام حسن سوف ينقل طموحات فريق بيراميدز إلى مستوى أعلى بكثير مما كان عليه الحال في مطلع الموسم الحالي.

وبات الجميع الآن داخل نادي بيراميدز يطمح للمنافسة بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز، وليس فقط محاولة خطف إحدى المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأفريقية في الموسم المقبل، علماً بأن فريق بيراميدز يمتلك في الوقت الحالي كافة الإمكانيات الفنية التي تؤهله لكي يكون منافساً شرساً على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / عبدالله بكري / أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: أحمد توفيق / محمد مجديِ أفشة / كارلوس كينو / محمد فاروق / إيريك تراوري.

خط الهجوم: عمرو مرعي.

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