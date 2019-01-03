تعرف على قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام بيراميدز في الدوري المصري

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 3 يناير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق بيراميدز في مساء يوم غداً الجمعة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد العديد من العناصر الهامة سواء بسبب الإصابة أو إما لأسباب فنية، حيث جاءت قائمة غيابات فريق الأهلي على النحو التالي: علي لطفي / باسم علي / أحمد علاء / محمد نجيب / سعد الدين سمير / رامي ربيعة / صبري رحيل / مؤمن زكريا / أحمد حمودي / محمد شريف / صلاح محسن / حسام عاشور / ميدو جابر.

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أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام مضيفه فريق بيراميدز، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / محمود وحيد / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / أكرم توفيق / ناصر ماهر / رمضان صبحي / أحمد الشيخ / وليد سليمان / محمد محمود.

خط الهجوم: وليد أزارو / جيِرالدو دا كوستا / مروان محسن.

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