ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بمشاركة “محمد صلاح” الخميس 3/1/2019

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ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، حسم فريق مانشستر سيتي قمة الكرة الإنجليزية عقب فوزه الهام للغاية على حساب ضيفه فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الخميس الموافق 3 يناير 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر سيتي في المباراة كلاً من النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة الأربعين، إضافة إلى النجم الألماني ليروي ساني في الدقيقة الثانية والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ليفربول في المباراة النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الرابعة والستين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة، فيما استقر رصيد فريق ليفربول عند 54 نقطة في المركز الأول في صدارة الترتيب.

وجاءت تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في هذه المباراة الحاسمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق مانشستر سيتي في هذه المباراة الحاسمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: دانيلو / فينسنت كومباني / جون ستونز / إيميريك لابورت.

خط الوسط: فرناندينينو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر القمة حاول فريق مانشستر سيتي أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب من خلال الضغط بشكل قوي للغاية على ضيفه، وفي مقابل ذلك ظهر الارتباك بشكل واضح للغاية على لاعبي فريق ليفربول في ظل الأجواء الملتهبة في مدرجات ملعب الاتحاد من طرف أصحاب الأرض.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن أولى الفرص الخطيرة سنحت لمصلحة فريق ليفربول في المباراة، وذلك حينما إِنفرد النجم السنغالي ساديو ماني بحارس المرمى البرازيلي إِيدرسون مورايس، إلا أن كرة النجم ساديو ماني اصطدمت بالقائم الأيمن لحارس المرمى قبل أن يُبعدها المدافع الإنجليزي جون ستونز من على خط المرمى وسط حالة من الخوف من جانب أصحاب الأرض.

ومع مرور الدقائق واصل فريق مانشستر سيتي عملية استحواذه على الكرة بشكل كامل دون أن يتمكن من تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى الضيوف، وفي مقابل ذلك واصل فريق ليفربول التراجع في مناطقه الخلفية مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة من أجل تسجيل الأهداف.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الأربعين، تمكن فريق مانشستر سيتي أخيراً من تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بطريقة رائعة للغاية عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق ليفربول وسط فرحة لا مثيل لها من طرف أصحاب الأرض.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق مانشستر سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في شوط المباراة الثاني دخل فريق مانشستر سيتي عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق ليفربول أن يقوم بتعديل النتيجة في المقام الأول قبل التفكير في قلب الطاولة على مضيفه.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما من أجل محاولة الاستحواذ على الكرة، وذلك من خلال إشراك البرازيلي فابينيو بدلاً من النجم الإنجليزي المخضرم جيمس ميلنر.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير كاد فريق مانشستر سيتي يُباغت ضيفه بثاني الأهداف، وذلك حينما سدد الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

وفي الدقيقة الرابعة والستين إِستغل فريق ليفربول تراجع مستوى أصحاب الأرض من الناحية البدنية، لينجح في تسجيل هدف التعادل عبر النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو وسط غفلة من جانب خط دفاع فريق مانشستر سيتي.

ومن بعد الهدف مباشرة حاول الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه هو الآخر بعدما فقد تماماً عملية الاستحواذ على الكرة بعكس الشوط الأول، وذلك من خلال إشراك النجم الألماني إلكاي غوندوغان بدلاً من النجم الإسباني ديفيد سيلفا.

وفي الدقيقة الثانية والسبعين ترجم فريق مانشستر سيتي إصراره على العودة من جديد للتقدم في النتيجة بشكل مثالي، وذلك حينما نجح في تسجيل هدفه الثاني في المباراة والذي جاء هذه المرة عبر النجم الألماني ليروي ساني وسط فرحة كبيرة للغاية من طرف المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الدقيقة السابعة والسبعين حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما سعياً لتعديل النتيجة على أقل تقدير في نهاية المطاف، وذلك من خلال إشراك النجم السويسري شيردان شاكيري بدلاً من النجم ساديو ماني.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والثمانين، كاد فريق مانشستر سيتي يقتل المباراة نهائياً، وذلك حينما إِنفرد النجم سيرجيو أجويرو بحارس المرمى أليسون بيكر، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت وأبقى على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية مباراة القمة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، مما أشعل الصراع من جديد على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بين الفريقين.

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