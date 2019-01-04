رسمياً: عبد الله السعيد ينضم إلى صفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي بيراميدز قبل قليل اليوم الجمعة الموافق 4 يناير 2019 عن مفاجأة مدوية للغاية من العيار الثقيل، وذلك من خلال تعاقده بشكل رسمي مع النجم المصري عبد الله السعيد قادماً من صفوف نادي أهلي جدة السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
حيث نشر نادي بيراميدز تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب فيها: “من جاور السعيد يسعد، رسمياً تم قيد عبد الله السعيد لاعباً في نادي بيراميِدز بدءً من أول يناير الجاري كخامس صفقات النادي الشتوية”.
وتأتي هذه الصفقة المدوية قبل ساعات قليلة فقط من المباراة المنتظرة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق بيراميدز في مساء اليوم الجمعة على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.
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