تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وبيراميدز في مباراة اليوم بالدوري المصري

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يشهد ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الجمعة الموافق 4 يناير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق بيراميدز ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي وبيراميدز منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق مدحت شلبي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وبيراميدز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق أحمد شوبير هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / محمود وحيد / ساليف كوليبالي / علي معلول / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / أكرم توفيق / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / وليد سليمان / محمد محمود / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد / محمد هاني / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم ضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / عبدالله بكري / أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: أحمد توفيق / محمد مجديِ أفشة / كارلوس كينو / محمد فاروق / إيريك تراوري.

خط الهجوم: عمرو مرعي.

المدير الفني: المصري حسام حسن.

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