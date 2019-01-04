موعد مباراة الإمارات والبحرين في كأس أمم آسيا السبت 5/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الإمارات والبحرين، يستعد منتخب الإمارات لملاقاة ضيفه منتخب البحرين في مساء يوم السبت الموافق 5 يناير 2019 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في المباراة الإِفتتاحية ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم آسيا 2019 وأيضاً عشاق كلاً من منتخب الإمارات إضافة إلى منتخب البحرين، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الإمارات والبحرين، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والبحرين.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الإمارات والبحرين، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الإمارات والبحرين في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة الإمارات والبحرين

موعد مباراة الإمارات والبحرين، يستعد منتخب الإمارات لملاقاة ضيفه منتخب البحرين في مساء يوم السبت الموافق 5 يناير 2019 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في المباراة الإِفتتاحية ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الإمارات والبحرين تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الإمارات والبحرين والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الإمارات والبحرين، سوف تكون مباراة الإمارات والبحرين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الإمارات والبحرين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة الإمارات والبحرين منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة.

آخر تحضيرات الإمارات والبحرين والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الإمارات والبحرين، يدخل منتخب الإمارات غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه منتخب البحرين في المباراة الإِفتتاحية لمسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل تحقيق البداية المثالية له في مسابقة كأس أمم آسيا نظراً لإقامة المسابقة على أرضه ووسط جماهيره.

ولا شك أن طموحات المنتخب الإماراتي لا تقتصر فحسب على الفوز في أول مباراة له في مسابقة كأس أمم آسيا، ولكن المنتخب الإماراتي يسعى إلى المنافسة بكل قوة على لقب كأس أمم آسيا من أجل الظفر باللقب الآسيوي الغالي في نهاية المطاف من أجل إسعاد الشعب الإماراتي.

ومن المؤكد أن المنتخب الإماراتي سوف يفتقد في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا لأحد أهم عناصره على الإطلاق في السنوات الماضية، وهو النجم عمر عبد الرحمن بسبب إصابته في الأشهر الماضية بقطع في الرباط الصليبي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتخب الإمارات يمتلك في صفوفه العديد من العناصر القادرة على إيصال الأبيض الإماراتي إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس أمم آسيا، ولعل كل الأنظار سوف تتركز بشكل رئيسي على المهاجم علي مبخوت والذي سبق له وأن فاز بجائزة هداف النسخة الماضية من مسابقة كأس أمم آسيا.

أما على الجانب المقابل يبدو منتخب البحرين عازماً على التألق هذه المرة في مسابقة كأس أمم آسيا، وخاصة وأن المسابقة سوف تُقام على أرض عربية وهي أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، علماً بأن منتخب البحرين يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في المباراة الإِفتتاحية في ظل الدعم الجماهيري الكبير من جانب الجماهير الإماراتية لمنتخب بلادها.

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