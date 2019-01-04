بعد تعاقد بيراميدز مع عبد الله السعيد..تركي آل الشيخ يسخر من الأهلي

Advertisements

قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي بيراميدز ورئيس الإتحاد العربي لكرة القدم بالسخرية من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الجمعة الموافق 4 يناير 2019، وذلك بعدما تعاقد نادي بيراميدز بشكل رسمي مع النجم المصري عبد الله السعيد.

حيث نشر المستشار تركي آل الشيخ تعليقاً ساخراً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وقال فيه: “عندما دخل عبد الله السعيد بيراميدز، وشاف حسام البدري، أجهش بالبكاء.

Advertisements

وتأتي هذه السخرية من طرف المستشار تركي آل الشيخ على موقف سابق كان قد قام به عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، حيث قال عدلي القيعي بعد فشل صفقة إنضمام عبد الله السعيد إلى صفوف نادي الزمالك في العام الماضي 2018: “عندما دخل عبد الله السعيد الأهلي، ورأى محمود الخطيب، أجهش بالبكاء، وقام بتجديد عقده فوراً”.

إقرأ أيضاً: رسمياً: عبد الله السعيد ينضم إلى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري