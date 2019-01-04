ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز الجمعة 4/1/2019 في الدوري المصري الممتاز

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ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز، حقق فريق بيراميدز فوزاً في غاية الأهمية على حساب فريق الأهلي حامل اللقب بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الجمعة الموافق 4 يناير 2019 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بيراميدز في المباراة كلاً من اللاعب محمد فاروق في الدقيقة السابعة والأربعين، إضافة إلى النجم عبد الله السعيد في الدقيقة السابعة والخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الأهلي في المباراة المغربي وليد أزارو في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 33 نقطة، فيما استقر رصيد فريق الأهلي عند 24 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد / محمد هاني / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق بيراميدز الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد / محمد فاروق / كارلوس كينو / عبد الله السعيد / إيريك تراوري.

خط الهجوم: جون سيفونتيس.

المدير الفني: المصري حسام حسن.

ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة في ظل الرغبة الكبيرة لكلاً منهما في حصد النقاط الكاملة من هذه المباراة.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما سواء من جانب فريق الأهلي أو حتى من جانب فريق بيراميدز، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هو التنظيم المحكم من الفريقين وخاصة من النواحي الدفاعية خوفاً من إستقبال الأهداف.

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين ومن أول فرصة خطيرة في المباراة، نجح فريق الأهلي في تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر المهاجم المغربي وليد أزارو عقب إِستغلاله ضعف الرقابة عليه في خط دفاع فريق بيراميدز وسط حالة من الصدمة من طرف الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز.

وفي الدقائق المتبقية من عمر الفترة الأولى من اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق الأهلي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الأهلي عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق بيراميدز أن يقوم بتعديل النتيجة في المقام الأول قبل التفكير في قلب الطاولة على ضيفه.

وفي الدقيقة السابعة والأربعين نجح فريق بيراميدز في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له اللاعب محمد فاروق هدف التعادل وسط غفلة من جانب خط دفاع فريق الأهلي وسط فرحة كبيرة للغاية من طرف لاعبي فريق بيراميدز.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير كاد فريق الأهلي ينجح في تسجيل ثاني أهدافه في المباراة، وذلك حينما نفذ الظهير الأيسر التونسي علي معلول ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة، إلا أن العارضة تصدت للكرة وحرمت المارد الأحمر من التقدم مجدداً في النتيجة.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين حدثت المفاجأة الصادمة التي لم يكن ينتظرها عشاق النادي الأهلي، وذلك حينما نجح فريق بيراميدز في تسجيل هدفه الثاني في المباراة والذي جاء عبر النجم عبد الله السعيد وسط ثغرة واضحة للغاية في خط دفاع فريق الأهلي.

وفي الدقيقة الحادية والستين حاول الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية سعياً للعودة من جديد في النتيجة، وذلك من خلال إشراك النجم وليد سليمان بدلاً من اللاعب الشاب ناصر ماهر.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير تلقى فريق الأهلي ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض مهاجمه المغربي وليد أزارو إلى الإصابة في العضلة الضامة مما جعله غير قادر تماماً على إكمال المباراة، وبالتالي اضطر المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك المهاجم مروان محسن بدلاً منه.

وفي الدقيقة السابعة والستين كاد فريق بيراميدز يُضيف ثالث أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد لاعبه البوركيني إيريك تراوري كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيسر لحارس المرمى محمد الشناوي تصدى للكرة وأبقى على آمال فريق الأهلي في المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والسبعين دفع المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي بآخر أوراقه في المباراة سعياً لتعديل النتيجة على أقل تقدير في نهاية المطاف، وذلك من خلال إشراك صانع الألعاب الشاب محمد محمود بدلاً من متوسط الميدان الدفاعي هشام محمد.

وفي الدقيقة السابعة والسبعين حاول الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز أن يقوم بتأمين خط وسط ميدانه من الناحية الدفاعية من أجل الحفاظ على تقدمه في النتيجة، وذلك من خلال إشراك اللاعب شريف دابو بدلاً من اللاعب محمد فاروق.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد.

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