تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق 4 يناير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في مساء يوم غداً السبت الموافق 5 يناير 2019 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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أما قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء / محمد عبد الغني / حمدي النقاز / بهاء مجدي / كماتشو / محمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / عبد الله جمعة / محمود عبد العزيز / محمود عبد المنعم كهربا / محمد عنتر / يوسف أوباما / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر السعيد / حميد أحداد.

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