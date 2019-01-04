أول تعليق من مارتن لاسارتي مدرب الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

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قام الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق في مساء اليوم الجمعة الموافق 4 يناير 2019 على الخسارة التي تعرض لها فريقه، والتي جاءت خارج أرضه على يد مضيفه فريق بيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

فمن خلال تصريحات له في مساء اليوم الجمعة بعد نهاية المباراة، أكد المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي أنه غير سعيد على الإطلاق بالنتيجة السلبية التي حققها فريقه الأهلي في هذه المباراة أمام فريق بيراميدز.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي إلى أنه منزعج بشدة من تراجع مستوى فريقه في الشوط الثاني من المباراة، وخاصة في أول ربع ساعة من عمر الشوط الثاني التي سجل فيها فريق بيراميدز الهدفين.

كما شدد أيضاً المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي في تصريحاته على أنه المسؤول الأول والأخير عن التشكيلة التي شاركت في مباراة الأهلي وبيراميدز، مؤكداً في الوقت ذاته أن النادي الأهلي من المحتمل أن يتعاقد مع لاعب خط وسط إضافة إلى لاعب في مركز قلب الدفاع خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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