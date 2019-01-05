موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري اليوم السبت 5/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء اليوم السبت الموافق 5 يناير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والاتحاد السكندري في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء اليوم السبت الموافق 5 يناير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، سوف تكون مباراة الزمالك والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك والاتحاد السكندري منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي، بينما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك والاتحاد السكندري والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماًعلى تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة الترتيب سعياً لخطف اللقب في نهاية الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق الزمالك يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق من أجل التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وخاصة وأن المنافسة على اللقب قد تضمنت فريقاً إضافياً في الموسم الحالي وهو فريق بيراميدز الذي باتت لديه كافة الإمكانيات من أجل المزاحمة على لقب الدوري المصري الممتاز.

ولعل ما ساهم بشكل واضح في دخول فريق بيراميدز ضمن دائرة المنافسين على لقب الدوري المصري الممتاز، هو فوزه في مساء يوم الجمعة الموافق 4 يناير 2019 على حساب ضيفه فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، وهي النتيجة التي أكدت بدورها أن فريق بيراميدز سوف يُزاحم فريق الزمالك بقوة على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المؤكد أن هذه المباراة الهامة أمام فريق الاتحاد السكندري سوف تحمل طابعاً ثأرياً للغاية لكافة أبناء القلعة البيضاء، وخاصة وأن فريق الاتحاد السكندري كان قد أقصى فريق الزمالك منذ الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال في الموسم الحالي، مما يجعل هذه المباراة بمثابة الفرصة المثالية بالنسبة إلى فريق الزمالك من أجل رد الاعتبار.

ومن جانبه كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري، حيث جاءت قائمة الفارس الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي / كماتشو / محمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / عبد الله جمعة / محمود عبد المنعم كهربا / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / يوسف أوباما / مصطفى فتحي.

خط الهجوم: حميد أحداد / عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

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