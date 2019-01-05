تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مساء اليوم السبت الموافق 5 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الاتحاد السكندري ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك والاتحاد السكندري منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي / كماتشو / محمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / محمد إبراهيم / عبد الله جمعة / محمود عبد المنعم كهربا / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / مصطفى فتحي.

خط الهجوم: حميد أحداد / عمر السعيد.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

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