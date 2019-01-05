الإمارات في صدام قوي مع البحرين اليوم بكأس آسيا..تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من المنتخبين

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يشهد ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مساء اليوم السبت الموافق 5 يناير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب الإمارات ضيفه منتخب البحرين في المباراة الإِفتتاحية، ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الإمارات والبحرين تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الإمارات والبحرين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الإمارات والبحرين منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف تكون مباراة الإمارات والبحرين منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل منتخب الإمارات المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه منتخب البحرين:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: وليد عباس / فارس جمعة / محمد خميس / خميس إسماعيل.

خط الوسط: بارمان محمد / عموري / إسماعيل الحمادي / سيف راشد.

خط الهجوم: أحمد خليل / علي مبخوت.

المدير الفني: الإيطالي ألبيرتو زاكيروني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل منتخب البحرين المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه منتخب الإمارات:

حراسة المرمى: سيد شبر.

خط الدفاع: سيد رضا عيسى / حمد الشمسان / راشد / الحيام.

خط الوسط: كميل الأسود / أحمد جمعة / جاسم آل الشيخ / هلال.

خط الهجوم: عبدي / أحمد موسى علي.

المدير الفني: ميروسلاف سوكوب.

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