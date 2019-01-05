ملخص مباراة مانشستر يونايتد وريديِنغ السبت 5/1/2019 في كأس الإتحاد الإنجليزي

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ملخص مباراة مانشستر يونايتد وريديِنغ، حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق ريدينغ بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق 5 يناير 2019 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر يونايتد في المباراة كلاً من الإسباني خوان ماتا في الدقيقة الثانية والعشرين من ركلة جزاء، إضافة إلى البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الدور الثالث في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م، وبذلك ضمن فريق مانشستر يونايتد تأهله إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وجاءت تشكيلة فريق مانشستر يونايتد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو.

خط الدفاع: دييغو دالوُت / ماتيو دارميان / فيل جونز / أشلي يونج.

خط الوسط: ماكتوميناي / فريد / أندرياس بيريرا / خوان ماتا.

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وريديِنغ والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وريديِنغ، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق مانشستر يونايتد الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، مما يجعله مطالباً بضرورة تحقيق الانتصار دون سواه مع العلم بأن نتيجة التعادل سوف تُجبر الطرفان على خوض مباراة إعادة في وقت لاحق.

وفي الدقيقة السادسة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق مانشستر يونايتد في المباراة، وذلك حينما سدد النجم التشيلي أليكسيس سانشيز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حسرة كبيرة من طرف أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الثانية والعشرين سنحت أمام فريق مانشستر يونايتد فرصة مثالية للغاية من أجل افتتاح التسجيل، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء، ليتولى تنفيذها النجم الإسباني خوان ماتا بنجاح محرزاً الهدف الأول لمصلحة فريقه في المباراة.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ريدينغ في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك حينما انفرد اللاعب داني بحارس المرمى الأرجنتيني سيرخيو روميرو، إلا أن لاعب فريق ريدينغ أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية لتبقى شباك أصحاب الأرض نظيفة بدون أهداف.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وحينها تمكن فريق مانشستر يونايتد من تسجيل هدفه الثاني في المباراة عبر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ليذهب الشوط بعد ذلك مباشرة إلى نهايته على وقع تقدم فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وريديِنغ والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وريديِنغ، في شوط المباراة الثاني دخل فريق مانشستر يونايتد عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق ريدينغ أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير حتى يتمكن من خوض مباراة إعادة على أرضه ووسط جماهيره في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين كاد فريق ريدينغ ينجح في تقليص الفارق، وذلك حينما سدد اللاعب كالوم كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الأرجنتيني سيرخيو روميرو تصدى لها بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الحادية والستين حاول النرويجي أولي جونار سولشاير أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي الهولندي الشاب شونغ إضافة إلى البلجيكي مروان فيلايني بدلاً من الإسباني خوان ماتا إضافة إلى البرازيلي فريد.

وبعدها بقليل دفع المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير بآخر أوراقه في المباراة، وذلك من خلال إشراك المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بدلاً من النجم أليكسيس سانشيز الذي لم يكن جاهزاً بشكل كامل من الناحية البدنية في هذه المباراة.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ ليضمن بذلك تأهله إلى الدور القادم في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

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