موعد مباراة الأردن وأستراليا في كأس أمم آسيا الأحد 6/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأردن وأستراليا، يستعد منتخب الأردن لملاقاة نظيره منتخب أستراليا في يوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب الأردن وأيضاً عشاق منتخب أستراليا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأردن وأستراليا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأردن وأستراليا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأردن وأستراليا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأردن وأستراليا في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

موعد مباراة الأردن وأستراليا

موعد مباراة الأردن وأستراليا، يستعد منتخب الأردن لملاقاة نظيره منتخب أستراليا في يوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأردن وأستراليا تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأردن وأستراليا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأردن وأستراليا، سوف تكون مباراة الأردن وأستراليا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة الأردن وأستراليا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة الأردن وأستراليا منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة.

آخر تحضيرات الأردن وأستراليا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأردن وأستراليا، يدخل منتخب الأردن غمار مباراته المرتقبة أمام نظيره منتخب أستراليا في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار أو على الأقل حصد نقطة واحدة فقط من هذه المباراة الصعبة للغاية في بداية مشواره في أغلى مسابقات القارة الصفراء.

ولا شك أن منتخب الأردن يعلم جيداً أن حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي عن هذه المجموعة الثانية، سوف تكون قوية للغاية في حالة تخطى عقبة منتخب أستراليا بنجاح دون خسارة ثقيلة، علماً بأن المنافس الرئيسي على المركز الثاني مع منتخب الأردن في هذه المجموعة هو منتخب سوريا الذي يمتلك أفضل جيل على الإطلاق في كرة القدم السورية.

وبكل تأكيد يجب على منتخب الأردن نسيان النتائج المخيبة التي حققها في الفترة الماضية في إطار تحضيراته من أجل المشاركة في مسابقة كأس أمم آسيا، علماً بأن طموحات الشارع الأردني كبيرة للغاية في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما على الجانب المقابل يبدو منتخب أستراليا في وضعية مختلفة تماماً بعكس نظيره منتخب الأردن، ويكفي الإشارة فقط إلى أن منتخب أستراليا هو حامل لقب كأس أمم آسيا بعدما فاز باللقب في النسخة الماضية قبل 4 سنوات من الآن حينما تم تنظيم مسابقة كأس أمم آسيا على أرضه ووسط جماهيره.

ومن المؤكد أن ذلك سوف يجعل منتخب أستراليا بمثابة المرشح الأبرز من أجل التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، وذلك على الرغم من وجود أكثر من مرشح آخر مثل منتخب اليابان إضافة إلى منتخب كوريا الجنوبية.

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