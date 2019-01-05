ملخص مباراة الإمارات والبحرين السبت 5/1/2019 في كأس أمم آسيا

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ملخص مباراة الإمارات والبحرين، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة الإِفتتاحية بين منتخب الإمارات وبين ضيفه منتخب البحرين، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين فى مساء اليوم السبت الموافق 5 يناير 2019 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب الإمارات في المباراة المهاجم أحمد خليل في الدقيقة الثامنة والثمانين من ركلة جزاء، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب البحرين في المباراة المهاجم محمد سعد في الدقيقة الثامنة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م، وبذلك حصد منتخب الإمارات نقطة واحدة فقط لا غير في أول مباراة له في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م مثله مثل نظيره منتخب البحرين.

وجاءت تشكيلة منتخب الإمارات الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

خالد عيسى / علي حسن / خليفة مبارك / عامر عبدالرحمن / فارس جمعة / علي مبخوت / بندر الأحبابي / خميس إسماعيل / إسماعيل الحمادي / الحسن صالح / خلفان مبارك.

المدير الفني: الإيطالي ألبيرتو زاكيروني.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب البحرين الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيد شبر علوي / وليد محمد / سيد سعيد / حماد محمود / عبدالوهاب علي / علي جعفر / أحمد علي / محمد سعد / سيد رضا / كميل حسن الأسود / جمال راشد.

المدير الفني: التشيكي ميروسلاف سوكوب.

ملخص مباراة الإمارات والبحرين والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الإمارات والبحرين، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب سعياً لتسجيل الأهداف، وخاصة منتخب الإمارات الذي يخوض مسابقة كأس أمم آسيا على أرضه ووسط جماهيره، نظراً لكونه مستضيف المسابقة مما يجعله مطالباً بضرورة الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة.

وفي الدقيقة السادسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة منتخب الإمارات في المباراة، وذلك حينما انفرد اللاعب إسماعيل الحمادي بحارس المرمى البحريني سيد شبر علوي، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وأبعد الكرة إلى الخارج بنجاح منقذاً مرمى منتخب بلاده من أولى الأهداف.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من المنتخبين، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هو التراجع الكامل من جانب لاعبي منتخب البحرين إلى مناطقهم الخلفية من أجل تأمين مرماهُم من الأهداف مع محاولة الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وقبل نهاية الفترة الأولى بقليل من عمر اللقاء وتحديداً في الدقيقة الرابعة والأربعين، جاء أول رد حقيقي من جانب منتخب البحرين في المباراة، وذلك حينما نفذ اللاعب كميل حسن الأسود ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من الغضب من طرف التشيكي ميروسلاف سوُكوب المدير الفني لمنتخب البحرين.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

ملخص مباراة الإمارات والبحرين والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الإمارات والبحرين، في شوط المباراة الثاني دخل كل منتخب عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في حصد النقاط الكاملة من هذه المباراة الإِفتتاحية في مسابقة كأس أمم آسيا.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين حاول الإيطالي ألبيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي سيف راشيد إضافة إلى محمد عبدالرحمن بدلاً من الثنائي خلفان مبارك إضافة إلى عامر عبدالرحمن.

وفي الدقيقة الثامنة والستين كاد منتخب الإمارات ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد النجم علي مبخوت كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى سيد شبر علوي وسط حالة من الدهشة من طرف الجميع في ملعب الشيخ زايد.

وفي الدقيقة الثانية والسبعين سنحت أمام منتخب البحرين فرصة خطيرة من أجل خطف هدف الانتصار، وذلك حينما سدد المهاجم محمد سعد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى خالد عيسى أبعد الكرة بنجاح إلى الخارج مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والسبعين، حدثت المفاجأة الصادمة لأصحاب الأرض التي لم يكن يتوقعها أي أحد على الإطلاق، وذلك حينما نجح منتخب البحرين في تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر المهاجم محمد سعد عقب إِستغلاله حالة من الارتباك غير المبرر على الإطلاق من جانب خط دفاع منتخب الإمارات.

وفي الدقيقة الحادية والثمانين دفع المدير الفني الإيطالي ألبيرتو زاكيروني بآخر أوراقه في المباراة، وهذه المرة من أجل زيادة الكثافة العددية للمنتخب الإماراتي من الناحية الهجومية من خلال إشراك المهاجم أحمد خليل بدلاً من خميس إسماعيل.

وفي الدقيقة الثامنة والثمانين سنحت أمام منتخب الإمارات فرصة مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها البديل أحمد خليل بنجاح محرزاً هدف التعادل لمصلحة منتخب بلاده وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الإماراتية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة الإِفتتاحية لمسابقة كأس أمم آسيا 2019 م على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

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