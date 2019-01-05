موعد مباراة سوريا وفلسطين في كأس أمم آسيا الأحد 6/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة سوريا وفلسطين، يستعد منتخب سوريا لملاقاة نظيره منتخب فلسطين في مساء يوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 على ملعب الشارقة في مدينة الشارقة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب سوريا وأيضاً عشاق منتخب فلسطين، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة سوريا وفلسطين، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة سوريا وفلسطين.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة سوريا وفلسطين، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من سوريا وفلسطين في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة سوريا وفلسطين

موعد مباراة سوريا وفلسطين، يستعد منتخب سوريا لملاقاة نظيره منتخب فلسطين في مساء يوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 على ملعب الشارقة في مدينة الشارقة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة سوريا وفلسطين تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة سوريا وفلسطين والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة سوريا وفلسطين، سوف تكون مباراة سوريا وفلسطين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة سوريا وفلسطين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة سوريا وفلسطين منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة.

آخر تحضيرات سوريا وفلسطين والتشكيل المتوقع

موعد مباراة سوريا وفلسطين، يدخل منتخب سوريا غمار مباراته المقبلة أمام نظيره منتخب فلسطين في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل التربع منذ الجولة الأولى من دور المجموعات على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية.

ولا شك أن منتخب سوريا يعلم جيداً أن حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة تُعتبر وافرة للغاية في هذه المجموعة الثانية، وخاصة وأن المنافس الرئيسي له على صدارة المجموعة سوف يكون هو منتخب أستراليا في نهاية المطاف حامل لقب النسخة الماضية من مسابقة كأس أمم قبل أربع سنوات من الآن.

ولا يقتصر طموح منتخب سوريا عند التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس أمم آسيا وحسب، بل إن منتخب سوريا يطمح أيضاً للمنافسة بكل قوة هذه المرة على لقب كأس أمم آسيا، وخاصة وأن الجيل الحالي لمنتخب سوريا يُعتبر هو أفضل الأجيال في كرة القدم السورية على مر التاريخ بأكمله.

وبكل تأكيد سوف تكون مسابقة كأس أمم آسيا بمثابة الفرصة المثالية لمنتخب سوريا من أجل إسعاد جماهيره، وخاصة بعدما فشل المنتخب السوري في التأهل إلى مونديال روسيا الماضي بالرغم من خوضه الملحق الآسيوي الأخير المؤهل إلى المونديال.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى منتخب فلسطين، وخاصة وأن المشاركة الحالية في مسابقة كأس أمم آسيا سوف تكون تاريخية للغاية بعد الأوضاع المريرة التي عاشتها دولة فلسطين طوال السنوات الماضية، مما يجعل الأمر كبيراً في منتخب فلسطين من أجل كتابة التاريخ في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا.

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